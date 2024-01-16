Военный отметил, что россияне не решатся применить ядерное оружие в ответ.

Кремль отреагирует на уничтожение крымского моста ударом по гражданским украинским объектам.

Такое мнение высказал офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе Бен Ходжес в интервью изданию Sestry. "Все, что они могут сделать, это продолжать запускать ракеты по гражданским объектам... Могут ли они применить ядерное оружие, я бы сказал, что нет", - отметил военный.

Он пояснил, что для РФ нет никаких преимуществ в использовании ядерного оружия, поскольку оно остается эффективным только тогда, когда Кремль его не применяет. Ходжес отметил, что в РФ видят, как Запад не решается что-то делать из-за страха эскалации.

Видео дня

"Так что они мало что могут сделать, кроме как просто кричать. Они будут называть уничтожение керченского моста террористической атакой, говорить, что это незаконно и всевозможные другие бессмыслицы, которые звучат из Кремля", - рассказал Ходжес о возможной реакции россиян на уничтожение этого моста.

Он подытожил, что в конце концов Кремль ничего не сможет с этим поделать. "Россия будет продолжать делать то, что она делает, то есть убивать невинных людей", - сказал военный.

Уничтожение Крымского моста

ВСУ уже несколько раз били по Крымскому мосту. Военный эксперт Иван Киричевский заявлял, что оккупанты уже готовятся к потере кримского моста. Там считают, что уничтожение незаконно построенной переправы – это вопрос времени.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес утверждал, что украинские военные будут способны уничтожить Крымский мост обладая достаточным количеством управляемых ракет, таких как ATACMS и немецкие ракеты Taurus.

Вас также могут заинтересовать новости: