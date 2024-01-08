Россиянам приходится искать новые приоритеты для размещения определенных систем.

В оккупированном полуострове российская армия защищает Крымский мост и несколько важных площадок. Ою этом во время брифинга рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, в оккупированном Крыму противником была развернута мощная система ПВО, потому что враг осознавал, что у него там накоплены немалые ресурсы. В то же время действия ВСУ были настолько результативными, что россиянам сейчас приходится измерять новые приоритеты для размещения соответствующих систем защиты с воздуха.

По словам Гуменюк, в приоритетных объектах, которые враг стремится защитить, "знаменитый лишний объект" - Крымский мост, поскольку он - одна из основных логистических транспортных артерий.

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"И это - несмотря на его условную небоеспособность, использование в ограниченном смысле. Также они продолжают защищать Севастопольскую бухту - это логистика, связанная с загрузкой "Калибров" прежде всего. Поскольку основной корабельный на катерный состав они повыводили, но очень важными остаются вот эти объекты...", - рассказала Гуменюк.

Она добавила, что российская армия также уделяет особое внимание защите в Крыму еще двух объектов - площадкам для запуска беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". Это территория мыса Чауда, недалеко от Балаклавы. Кроме того, по данным спикерки, на территории временно оккупированного полуострова еще достаточно много объектов авиационной инфраструктуры, которые враг использует для базирования тактической авиации и сохранения определенного имущества.

По информации Гуменюк, в Черном море сейчас дежурит два корабля оккупантов и один – в Азовском море, но ракетоносители все заведенные пункты базирования.

"Враг не планировал их применять во время этой атаки (утренней – УНИАН), как нам уже было очевидно. Но то что они есть на поготове и снаряжении - это делает ситуацию достаточно напряженной. Уровень ракетной опасности Генеральный штаб оценивает, как стабильно высок до тех пор пока ракетоносители вообще существуют в Черном море. Они готовы к применению и достаточно двух-трех часов для того, чтобы они оказались на пусковых рубежах", - рассказала военная.

Она добавила, что погода сейчас не очень благоприятная для кораблей, но и не критичная. Поэтому вполне вероятно выведение ракетоносителей на боевое дежурство.

В то же время зерновой коридор функционирует. Украинские защитники контролируют ситуацию по минной безопасности и тому подобное.

"В принципе критических угроз, касающихся минной и ракетной опасности, нет. Они все контролируемые, активность авиации (вражеской – УНИАН) учитывается...", - подчеркнула Гуменюк.

Удары по оккупированному Крыму - детали

4 января оккупированный россиянами Крым был атакован ракетами и дронами. Оккупационные власти утверждали, что отбили самую массовую атаку за последнее время. По данным Генштаба ВСУ, успешно нанесен удар по командному пункту противника, расположенному под Севастополем. Также говорилось, что возле села Первомайское поражены склады боеприпасов захватчиков.

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