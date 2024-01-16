По словам бывшего командующего войсками США в Европе, полуостров - это важнейший кусок территории, до сих пор оккупированный Россией.

Крым является важнейшим куском украинской территории, до сих пор оккупированный Россией. Об этом в интервью изданию Sestry сказал генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

"Это то, что мы называем "решающая территория". И тот, кто контролирует Крым, по моему мнению, выиграет эту войну. Я не думаю, что в ближайшее время состоится наземная наступательная операция на полуостров, но так или иначе, это уже устаревший способ мышления. Я имею в виду, что важно сначала сделать Крым непригодным для российских войск", - отметил Ходжес.

Для этого, по его словам, Украине нужно высокоточное дальнобойное оружие, "которое может попасть куда угодно".

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"В каждый российский корабль, каждый российский самолет, каждый штаб, каждую пусковую ракетную площадку, каждую военно-воздушную базу. Следовательно, это сделает Крым непригодным для использования Россией", - подчеркнул американский военный.

Второй составляющей деоккупации полуострова он назвал изоляцию Крыма - то есть перекрытие единственных двух путей, которыми туда можно добраться.

"Первый - незаконно построенный Керченский мост. А второй — это так называемый сухопутный коридор, который пролегает от Ростова вдоль Азовского побережья через Мариуполь и Бердянск до Крыма. И я думаю, что можно перерезать оба этих пути. Точным огнем с большого расстояния", - резюмировал Ходжес.

Последние новости из оккупированного Крыма

4 января РФ заявила о самой массовой атаке по временно оккупированному Крыму за последнее время. В Генштабе ВСУ заявили об успешном ударе по военному объекту в Севастополе. В свою очередь партизаны из "Атеш" сообщили об атаке на часть связи в Евпатории.

В этот же день в Крыму раздавались новые взрывы. В частности, сообщалось о повторных взрывах в Сакском районе и работе ПВО. Крымский мост был перекрыт.

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