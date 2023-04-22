Аналогичные репрессии начались в пгт Днепряны.

Российские оккупанты продолжают репрессии против мирного населения на временно захваченных территориях Украины. Они начали требовать от жителей Новой Каховки и пгт Днепряны покинуть свои дома.

Такой информацией поделились в Центре национального сопротивления. В заметке на официальном сайте организации сказано: "В Новой Каховке и в пгт Днепряне оккупанты сообщили местным жителям, что те, кто проживает на первой береговой линии Днепра, должен срочно покинуть помещение. При этом враг располагает свою технику в жилых районах этих населенных пунктов".

Отдельно в ЦНС рассказали о похищении украинского имущества на временно захваченных территориях. Полторы сотни оккупантов в поселке городского типа Бриловка разобрали элеватор на металлолом.

Видео дня

Репрессии россиян против жителей временно захваченных районов

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил: "Оккупанты минируют частные дома в прифронтовых районах Запорожья. Опять же в Васильевском и Энергодарском районах. Они минируют чердаки и подвалы частных домов".

На временной захваченной территории Запорожской области оккупанты также массово призывают участвовать в так называемой "эвакуации". Рашисты агитируют выезжать в Крым или Россию и собирают анкеты детей. Вывоз жителей россияне запланировали на 5 мая.

По данным Генштаба, на Херсонщине враг усилил контрразведывательный режим. Выросло количество патрулей, которые проверяют мирных граждан, опрашивают их и предлагают пойти на службу в ВС РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: