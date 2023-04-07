Люди боятся ходить рядом и тем более подходить.

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области захватчики закапывают на перекрестках бочки с неизвестным содержимым.

"Во временно оккупированной Новой Каховке на перекрестках россияне позакапывали бочки с неизвестным содержанием. Люди боятся ходить рядом и тем более подходить. Что это может быть — пока неизвестно", - сообщил в Facebook депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Ситуация в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, на Херсонщине во время обстрела российскими захватчиками города Берислав погиб мужчина. Обломки вражеских боеприпасов нанесли 36-летнему мужчине травмы во время плотного обстрела ночью. Тело погибшего нашли на улице. Медики уже ничем не могли помочь, лишь констатировать смерть.

Видео дня

Президент Владимир Зеленский, который 23 марта посетил Херсонскую область, заявил, что на освобожденной части области более 50 сел почти полностью разрушены российскими войсками.

Русские поспешно вывозят имущество украинцев на ворованных авто с Херсонщины. В частности, в населенном пункте Красное Каховского района российские наемники активно отбирают частные автомобили с прицепами и грузовики.

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