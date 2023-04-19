Они заставляют своих сообщников и коллаборантов подписать "бумажку" о запрете на выезд.

На временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты выбрали странную тактику запугивание "своих же".

Об этом рассказал Генштаб ВСУ в своей вечерней сводке в Facebook. Отмечается, что помимо травли местных мирных жителей, которых враг использует в качестве "живого щита", в городе Скадовск начали "затягивать удавку" даже коллаборантам и сообщникам РФ. Им запретили выезд из города.

"Российские оккупанты начали заставлять всех коллаборантов и тех, кто сотрудничает с ними подписать обязательства по запрету выезда за пределы района", - говорит Генштаб.

Враг стянул новую партию мобилизованных в Скадовск

Напомним, что буквально 12 апреля Генштаб ВСУ сообщил об очередной передислокации личного состава врага. Недавно мобилизованных на фронт россиян стянули во временно оккупированный Скадовск Херсонской области.

Их расселяют по местным образовательным зданиям, а преподавателей и школьников используют как "защиту" от обстрелов армии Украины.

Отметим, что контрдиверсионные и полицейские мероприятия россияне усилили в Скадовске еще в ноябре 2022 года, опасаясь контрнаступления ВСУ.

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