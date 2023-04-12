Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений.

Во временно оккупированный Скадовск Херсонской области прибыли подразделения российских оккупационных войск из числа мобилизованных.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной сводке о российском вторжении по состоянию на 18:00.

"Российские оккупанты продолжают использовать учебные заведения временно захваченных территорий в собственных целях, обустраивают в них свои военные объекты, прикрываясь "живым щитом" - школьниками и преподавательским составом", - говорится в сообщении.

Так, как проинформировали в Генштабе, в город Скадовск Херсонской области в течение последних дней прибыли подразделения российских оккупационных войск из числа мобилизованных.

Отмечается, что личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений. При этом оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением занятий детьми.

"В то же время, во временно захваченном Россией Скадовске назревает гуманитарный кризис из-за увеличения дефицита лекарств. Российская оккупационная так называемая "власть" значительно ограничила поставки всех видов лекарств в аптеки", - говорится в сводке.

ВСУ сдержали новой атаки врага - последние новости Генштаба

Напомним, что вечером в рамках оперативной сводки Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток силы обороны Украины отбили 34 вражеские атаки. Самые ожесточенные бои все еще продолжаются за Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления.

Также там сообщили, что по состоянию на вечер 12 апреля враг нанес 19 авиаударов по территориям Украины. Со своей стороны авиация ВСУ реализовала шесть атак. Удалось ликвидировать БПЛА РФ типа "Орлан".

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