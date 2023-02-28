Российское военное руководство отдает приоритет защите танков, а не пехоты.

Чтобы компенсировать текущие ограничения боевой мощи, продолжающая терпеть неудачи в наступлении Россия внедряет новую тактику наступления.

Российские войска пытаются преобразовать силы в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В российских руководствах, попавших в руки украинских военных, описывается тактика "штурмового отряда". Это подразделение размером с батальон, оптимизированное для лобовых атак на укрепленные районы. В составе отряда – шесть танков Т-72, ​​12 БМП, набор переносных термобарических ракетных установок, противотанковых управляемых ракетных комплексов, буксируемой артиллерии и самоходных минометов. Основными маневренными элементами соединения являются штурмовые "взводы" по 12-15 человек, разбитые на тактические группы по три человека.

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"Предполагается, что российские войска используют танки Т-72 для непосредственной огневой поддержки с тыла, а не в составе общевойсковой группы. Растущая зависимость от пехоты и передачи танков для огневой поддержки с тыла указывает на то, что российское военное руководство отдает приоритет защите основных боевых танков, а не защите пехоты, что отражает недавние сообщения об огромных потерях техники, которые российские бронетанковые подразделения понесли в течение первого года войны", – говорят аналитики.

Ранее ISW сообщал о том, что "вагнеровцы" на Бахмутском направлении в значительной степени полагались на эту тактику. Это уменьшило их зависимость от массированного огня, когда запасы артиллерии и техники истощились. Теперь российские военные, вероятно, пытаются нормализировать методы, используемые ЧВК "Вагнера".

"Такая тактика, скорее всего, приведет к растрате боевой мощи России и неэффективному противодействию обычным украинским батальонам и бригадам. Штурмовые отряды могут получить тактический выигрыш за счет своей простоты, но, вероятно, быстро достигнут кульминации из-за их небольшого размера и тактики истощения. Маловероятно, что российские силы быстро осуществят значимый в оперативном отношении прорыв в этом построении", – констатируют эксперты.

Потери России на войне против Украины

С 24 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года, по данным Генштаба, украинские военные ликвидировали уже 149 240 оккупантов и сожгли более 22 тысяч единиц техники противника (в частности, 3388 танков и 6630 боевых бронированных машин).

Представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отмечал, что сейчас у врага есть ощутимый дефицит техники, и это видно по используемым россиянами моделям. Вместо модернизированных БТР-82, БМП-3 и танков Т-72 украинские военные теперь видят снятые с вооружения БМП-1 и танки Т-62.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов также подчеркивал, что у России уже нет способности обеспечить войско техникой, есть острая нехватка бронемашин. По озвученной им информации, оккупанты уже сняли с долгосрочного хранения более 60% техники и единичное производством не может покрыть их потребности.

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