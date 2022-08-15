Обошлось без жертв и разрушений.

Российские захватчики за сутки обстреляли три общины Сумской области, всего зафиксировано 50 прилетов.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Сегодня за день россияне совершили 4 обстрела приграничных общин области − Шалыгинской, Хотинской, Знобь-Новгородской. Зафиксировано 50 прилетов. К счастью, без жертв и разрушений", - отметил Живицкий.

В частности, с 10:47 до 11:46 враг обстреливал из минометов и ствольной артиллерии Шалигинскую общину - 25 прилетов. Также продолжились обстрелы после 14.00 -15 прилетов из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, в Хотинской общине было 2 прилета из миномета, а в Зноб-Новгородской общине с 13:00 совершено 8 прилетов из станкового автоматического гранатомета.

Напомним, в приграничных районах Сумщины новый учебный год начнется в онлайн режиме.

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