Более 50% родителей согласны, чтобы их дети посещали школы, если позволит ситуация с безопасностью в области.

В приграничных районах Сумской области новый учебный год начнется в онлайн режиме.

Об этом глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Сумская область готовится к началу нового учебного года: там, где будет возможно и будет позволять ситуация с безопасностью, обучение будет возобновлено в офлайн режиме. Уже на данный момент принято решение, что в 25 км зоне от границы со страной-агрессором у нас не будет возобновлено обучение офлайн, там будет организовано обучение в онлайн режиме", - сказал Живицкий.

Он проинформировал, что в настоящее время проводятся обследования учебных заведений, в которых планируют возобновить очное обучение.

"Из 375 школ в области планируется возобновить обучение в 223, в них сейчас проводится обследование. Исходя из результатов обследования, не во всех из этих 223 школ мы сможем возобновить обучение, потому что не везде есть объекты укрытия, не везде имеются бомбоубежища, а также не везде есть бомбоубежища, которые расположены рядом, в 2-3 минутах ходьбы от учебных заведений", - пояснил Живицкий.

Председатель Сумской ОВА отметил, что также проводится опрос среди родителей относительно того, согласны ли они, чтобы их дети пошли в школу с 1 сентября.

"Среди родителей уже 53% ответили, что если будет позволять ситуация с безопасностью, то они согласны, чтобы их дети пошли в школу офлайн и посещали непосредственно само учебное заведение", - акцентировал Живицкий.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в МВД сообщили, что обучение в офлайн-режиме с 1 сентября начнут только заведения с оборудованными укрытиями. Это должны быть подвалы или полуподвальные помещения с защитным обустройством, светом и туалетами.

31 июля российские захватчики обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии - зафиксировано более 50 прилетов.

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