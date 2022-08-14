Обстрелы, предположительно, велись из ствольной артиллерии.

Оккупанты с территории Российской Федерации обстреляли приграничный район Сумской области.

Об этом сообщается на странице оперативного командования "Север" в социальной сети Facebook.

"С российской территории осуществлен обстрел Эсманской громады Шосткинского района. Зафиксирован 31 "приход", предположительно, из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.

По данным командования, обстрелы велись с 18:20 до 19:00. О потерях или ранениях среди местного населения информации не поступало.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 августа, российские захватчики с самого утра обстреливали пограничье Сумщины, в результате повреждены частные дома, зафиксировано около 50 "прилетов". Враг бил из минометов и ствольной артиллерии.

Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что Сумская область является наиболее заминированным после российской оккупации регионом.

Напомним, что сегодня российские оккупанты обстреляли Энергодар Запорожской области вблизи ЗАЭС. В результате вражеского обстрела погиб работник станции и собака, с которой он гулял.

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