Под вражеский огонь также попали населенные пункты еще двух громад Днепропетровщины.

С самого утра субботы, 16 декабря, российские оккупационные войска атаковали Никополь и населенные пункты Червоногригоровской и Марганецкой громад Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. Отмечается, что захватчики совершили четыре обстрела из ствольной артиллерии и применили семь дронов-камикадзе.

В результате вражеских атак пострадали три человека. Осколочные ранения и минно-взрывную травму получили три мужчины 1980, 1959 и 1980 годов рождения. По словам Евтушенко, пострадавшие были госпитализированы и получили хирургическую помощь.

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"В городе повреждено пять частных и один многоэтажный дом, две хозяйственные постройки, экскаватор, линии электросети. Из семи БпЛА-камикадзе Силы обороны Украины обезвредили пять. В пределах других громад района день прошел без обстрелов и чрезвычайных ситуаций", – добавил глава РВА.

Кроме того, Евтушенко обратился к жителям прибрежных населенных пунктов с призывом провести ночь в укрытии или воспользоваться правилом двух стен.

Обстрелы украинских городов

В последние дни российские оккупанты каждую ночь атакуют Украину дронами-камикадзе. В ночь на 16 декабря захватчики выпустили по Украине 31 ударный дрон. В результате боевой работы украинских войск было уничтожено 30 "шахедов".

Кроме того, россияне не прекращают обстреливать прифронтовые населенные пункты. В частности, на Херсонщине есть попадание возле важного объекта инфраструктуры. В результате удара по Херсону пострадали два человека: 55-летний мужчина получил ранения конечностей, другой 51-летний горожанин получил осколочную травму головы.

14 декабря в Украине несколько раз звучала масштабная воздушная тревога из-за активности российских самолетов МиГ-31К. Россияне выпустили по Украине несколько ракет "Кинжал". Известно, что одну из них сбили на Киевщине.

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