Воздушная тревога в области объявлялась несколько раз за день.

В Киевской области сегодня была сбита ракета "Кинжал", выпущенная по Украине российскими оккупантами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Один "Кинжал" на Киевщине! No comment...", - отметил он в заметке, где уточняется, что речь идет о ракете Х-47М2 "Кинжал".

Кроме того, ВС ВСУ в своем Telegram-канале отметили, что сегодня, 14 декабря, оккупанты нанесли ракетный удар "Кинжалами".

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"Из-за взлета самолетов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка-РФ в 14:09 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Около 14:15 были осуществлены пуски ракет. Прилеты в район Староконстантинова уже в 14:20!", - говорится в сообщении.

В ВС отметили, что с момента объявления воздушной тревоги до прилетов в центральной Украине прошло всего 10 минут.

"В целом противник применял три аэробалистические ракеты воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал" из трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области в направлении города Киев и Староконстантинова", - рассказали в воздушных силах.

Так, зенитным ракетным подразделением ВС ВСУ была уничтожена одна ракета "Кинжал" в Киевской области.

"О последствиях попаданий/не попаданий вражеских ракет в Хмельницкой области, конечно, не комментируем", - отметили в командовании.

Кроме того, отмечается, что несколько вражеских целей, о которых сообщалось ранее, предположительно были имитированы вражеским РЭБ.

"Впрочем, мы и в дальнейшем оперативно будем сообщать о направлении движения всех целей, ведь невозможно сразу установить реальный это "Кинжал" или так называемая "фальшцель". В любом случае призываем граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги! Ведь опасность реальна!", - отметили в ВС ВСУ.

Атака РФ 14 декабря - подробности

Сегодня, 14 декабря, по всей территории Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога. Это было связано со взлетами российского самолета МиГ-31К.

Днем сообщалось о пусках ракет в сторону Староконстантинова Хмельницкой области. Уже впоследствии российские захватчики снова выпустили ракеты, жители Киева и Хмельницкой области сообщали, что слышат взрывы.

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко отметил, что сегодня сигнал "воздушная тревога" в области объявлялся уже четыре раза. Он добавил, что Россия не останавливается и атакует Киевщину ракетами.

По его словам, пострадавших в области нет. Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры, падения обломков от сбитых целей зафиксировано не было.

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