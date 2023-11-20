В результате обстрела оборваны линии электроснабжения, повреждены частные дома, машины.

Сегодня около 14:30 оккупанты попали из тяжелой артиллерии по частному сектору города Никополь на Днепропетровщине. Об этом информирует Министерство внутренних дел.

Полицейские совместно со спасателями обнаружили во дворе частного домовладения 53-летнего мужчину с тяжелым ранением. Пострадавшему оказали домедицинскую помощь и передали врачам. По другому адресу в частном секторе от вражеского снаряда погибла 83-летняя женщина.

Сейчас известно о повреждении частных домов, автомобилей, хозяйственных сооружений и об обрыве линии электроснабжения.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, почти полтора года из оккупированного Энергодара по Никополю россияне запускают снаряды из "Градов", артиллерии, также атакуют дронами.

В том числе и в этом месяце есть много пострадавших в результате ударов врага. Так, 1 ноября утром российские оккупационные войска ударили дроном-камикадзе по Никополю, в результате атаки погиб один человек, еще четверо - получили ранения.

10 ноября руководство области информировало, что за прошедшую неделю в Никополе было 2 погибших, 9 раненых и десятки поврежденных и разрушенных домов в результате таких обстрелов.

14 ноября также был тяжелым днем для Никопольщины - враг применил 5 дронов-камикадзе и 6 раз обстрелял район. В Никополе в результате этого один человек погиб, еще один ранен, повреждена многоэтажка, 4 частных жилых дома, 2 авто и линия электропередач. Также из артиллерии били и по Марганецкой, Мировской и Покровской общинам. В последней повреждены 4 двухэтажных многоквартирных дома и линия электропередачи.

Вас также могут заинтересовать новости: