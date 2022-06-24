Задействованные врагом ДРГ на Новопавловском направлении украинские защитники успешно ликвидировали.

Противник активизировал деятельность ДРГ на Харьковском направлении.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Харьковском направлении противник наносил артиллерийские удары в районах Харькова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенегов, Дементеевки и Золочева. Активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.

На Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Товстодубовое, Бачевск, Глухов и Мануховка Сумской области.

На Славянском направлении из артиллерии враг обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Красное, Родное и Красная Поляна.

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции наших войск из артиллерии неподалеку Николаевки, Берестового и Новолуганского. Пытается улучшить тактическое положение и взять под огневой контроль имеющиеся пути сообщения.

На Новопавловском направлении враг наносил огневого воздействия в районах населенных пунктов Антоновка, Угледар и Золотая Нива. Привлеченные врагом диверсионно-разведывательные группы украинские воины обнаружили и разбили. Остатки ДРГ противника в панике скрылись.

На Южнобугском направлении противник активных действий не вел. Обороняется и пытается проводить контрбатарейную борьбу. Нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белая Криница. Наша авиация, на соответствующих участках, ударила по скоплениям врага в ответ.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Северодонецка и выходе к Лисичанску. Враг закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки.

На Луганщине оккупанты пытаются установить контроль над Горным и уже заняли Николаевку. Попытку наступления врага в направлении Марьинки ВСУ жестко подавили.

Украинские военные остановили наступление российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска Луганской области - нанесли противнику потери и заставили отступить.

Под Харьковом противник обстреливает ранее освобожденные села, пытается удержать занимаемые рубежа, чтобы не дать ВСУ выйти к границе.

По данным Минобороны, ВСУ в настоящее время осуществляют маневренную оборону на Донбассе, так как у врага огневое преимущество. Украинские защитники делают все, чтобы не допустить окружение российскими силами.

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