Там объяснили, о каком количестве потерь идет речь по состоянию на сейчас.

В третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ заявили о напряжении на Авдеевском направлении и уточнили оперативные данные о новых потерях РФ.

Важное заявление военные сделали вечером 13 марта в социальных сетях. Как уточнила бригада, после освобождения населенного пункта Красногоровка 3 ОШБр продолжает сражаться за упомянутое направление.

По состоянию на сейчас имеем: еще более 500 "отминусованных" оккупантов, а также до 20 уничтоженных вражеских бронированных машин и танков; ЗРК, артсистемы, САУ и значительное количество автотехники россиян.

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Там назвали это критическим поражением.

"Да, по численности потерь, противнику было нанесено критическое поражение на уровне полка, но превосходящие количественно вооруженные силы РФ не отступают. Боевая обстановка остается сверхсложной", - заявила 3 ОШБр.

В то же время 3 ОШБр продолжает стирать пехоту РФ, высказались военные. Текущая задача - сдержать штурмы и не позволить россиянам осуществить прорыв вглубь обороны Авдеевского направления, говорят там.