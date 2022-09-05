Россия вряд ли сможет захватить всю Донецкую область к 15 сентября, как было приказано, и это еще сильнее осложнит проведение псевдореферендумов.

Основные усилия российских оккупантов сейчас сосредоточены на двух направлениях на Донбассе. При этом оккупанты продвигаются медленно и не смогут к 15 сентября захватить всю Донецкую область. В районе Бахмута они захватывают лишь километр в неделю.

Такими выводами поделились представители британкой разведки в традиционном ежедневном отчете о войне в Украине.

"Несмотря на свои усилия по сдерживанию недавних украинских наступательных действий, главными усилиями России в Украине почти наверняка остаются наступательные операции на Донбассе. Главными осями ее наступления на Донбассе остаются Авдеевка возле Донецка и, в 60 км к северу, окрестности Бахмута. Хотя Россия добилась наибольшего успеха в этом секторе, ее силы по-прежнему продвигаются к Бахмуту всего на 1 км в неделю", — заявили в британской разведке.

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В отчете также сказано, что политическая цель России — захват всей территории Донецкой области. Однако войска агрессора неоднократно проваливали сроки оккупации региона.

Сейчас, согласно данным украинских властей, РФ стремится вытеснить ВСУ из Донеччины до 15 сентября. Представители британской разведки считают, что выполнить эту цель не удастся, из-за чего проведение так называемых "референдумов" еще сильнее осложнится.

Напомним, советник ОПУ Алексей Арестович рассказал о приказе президента России Владимира Путина захватить Донецкую область до 15 сентября. Он также прокомментировал эти планы и заявил, что у врага "пупок развяжется".

Похожего мнения придерживаются военные эксперты Олег Жданов и Андрей Рыженко. Они называют сценарий оккупации Донецкой области нереалистичным.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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