Приказ Путина по захвату региона в установленные сроки нереально выполнить, уверен эксперт.

Российский диктатор Владимир Путин приказал захватить всю Донецкую область до 15 сентября, но этот сценарий нереалистичен для российской армии.

Об этом заявил эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко в эфире "Апостроф TV".

Путин понимает, что осенне-зимний период значительно ограничат агрессию оккупантов, потому и приказал "взять" Донецкую область до середины сентября.

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"Сейчас Путин непосредственно общается с командующим "спецоперации", который на территории Украины. Шойгу и Герасимов сейчас немного отошли в сторону", – рассказал Рыженко.

Эксперт считает, что Путин сам решил установить новый срок захвата Донбасса, понимая риски.

"Они понимают: как только ухудшатся погодные условия, это сделать будет очень трудно. Нужно вести промежуточный учет того, чтобы доложить гражданам РФ, что достигнуто и какие "победы". Для этого, я думаю, установлена эта дата, но она в очередной раз будет провалена, потому что перспективы наступления РФ на Востоке фактически никакие", – констатировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российский диктатор Владимир Путин дал приказ захватить всю Донецкую область до 15 сентября. На этом участке фронта активизироваться боевые действия, которые ежедневно нарастать.

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