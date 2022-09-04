Освобожден от захватчиков село расположено на берегу Северского Донца.

Украинские воины перешли в атаку на Славянском направлении и освободили стратегически важное село Озерное. Населенный пункт расположен на берегу Северского Донца и в 32 километрах к востоку от Славянска.

Об этом сообщили воины в видеообращении.

Озерное освободили воины стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

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"Мы показали Росгвардии, куда им надо идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!" - заявил военный в обращении к украинцам и побратимам.

Озерное - стратегически важное село для ВСУ, ведь с него открывается путь на железнодорожный узел в Лимане. Деокупация села также создает плацдарм на берегу Северского Донца, который дает возможность украинским военным развивать контрнаступление.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопорение в ее продвижении.

Сейчас враг ведет наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, россияне пытаются улучшить логистику обеспечения своих войск.

На юге противник вел обстрелы вдоль всей линии фронта.

В то же время украинские войска пытаются не допустить развертывания новых сил врага в Запорожской области, ведя локальные атаки, констатировали в Институте изучения войны.

Сейчас контрнаступление ВСУ, объявленное 29 августа, сосредоточено на уничтожении логистических путей снабжения группировки оккупантов на юге.

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