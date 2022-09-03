Советник ОП считает нереальными планы главы страны-агрессора о захвате Донецкой области.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович метко прокомментировал приказ главы РФ Владимира Путина о планах захватить Донецкую область до 15 сентября.

"Пупок развяжется. У них пупок развяжется в принципе взять, а уж до 15-го... Ну, сколько там - 12 дней осталось", - заявил он в эфире "Фейгин.Live".

По его словам, команды можно давать какие угодно, но настроения среди российских военных совсем другие. Они уже даже ищут оправдания, утверждая, что "воюют с НАТО".

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Арестович напомнил сроки, в которые оккупанты захватывали Лисичанск и Северодонецк - 80 суток. Поэтому взять Донецкую область за 15 суток - это нереально.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские войска получили приказ президента РФ Владимира Путина выйти на административные границы Донецкой области до 15 сентября.

Напомним, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Стране-агрессору удалось захватить новые украинские территории, в частности, некоторые населенные пункты в Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей.

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