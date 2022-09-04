По словам эксперта, будет ощущаться некоторое усиление боевых действий, но без мощных витков.

Путин приказал оккупантам до 15 сентября захватить всю Донецкую область. Однако мощного витка боевых действий на этом участке фронта ждать не стоит.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, на Донецком направлении все же стоит ожидать усиления активности боевых действий, но не мощных наступлений.

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"В принципе, Россия не прекращала наступательные действия в Донецкой области, особенно на направлениях Бахмут и Авдеевка. Могут будут введены части третьего армейского корпуса, резервного, который они там формировали три месяца, но так и не доформировали. Пытались собрать 15 тысяч, собрали 10. Я так понимаю, те части, которые более-менее укомплектованы, они сегодня тянут в Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины дал информацию, что они могут появиться либо на Донецком, либо на Запорожских направлениях, посмотрим", - отметил Жданов.

По его убеждению, это не даст возможности российским войскам осуществить какое-то масштабное наступление даже на отдельном направлении.

"Так, усиление боевых действий будем наблюдать, но масштабного наступления, думаю, не будет. Даже те учения, которые они пытаются проводить вместе с белорусскими вооруженными силами в сентябре, я не думаю, что там будет возможность открыть второй фронт, как некоторые говорят. Я думаю, что Лукашенко все-таки пропетляет до конца этой военной кампании. Все признаки свидетельствуют о том, что он не хочет вмешиваться. Российская Федерация не имеет такого войска, чтобы развернуть второй фронт. У них нет даже войска для того, чтобы значительно усилить то же Донецкое направление", - добавил эксперт.

Жданов также подчеркнул, что информация о приказе Путина - это более информационно-психологическая спецоперация.

"Разворачивается большая информационная кампания, что завтра пойдут в наступление, и мы должны испугаться и уступить свою территорию", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российский диктатор Владимир Путин дал приказ захватить всю Донецкую область до 15 сентября. На этом участке фронта активизироваться боевые действия, которые будут ежедневно нарастать.

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