Наибольшее давление противник оказывал на Новопавловском направлении, там было 22 штурма за сутки.

За прошедшие сутки, 8 марта, на фронте между Силами обороны и оккупационной армией состоялось 63 боевых столкновения.

Как сообщает Генштаб ВСУ, на Купянском направлении противник совершил три штурма в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение, но успеха не имел.

Еще 5 атак наши защитники отбили на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении, сдержали 9 штурм захватчиков в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка.

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"На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское. На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск", - рассказали в Генштабе.

На Ореховском направлении также было неспокойно. ВСУ отбили 8 атак россиян в районах Роботино и западнее Вербового Запорожской области. На Херсонском направлении наши воины удерживают свои позиции.

Война в Украине - последние новости

Недавно ветеран войны Олег Симороз объяснил, почему одним из самых напряженных направлений на фронте стало Новопавловское. Захватчики пытаются отодвинуть украинские войска от Донецка, в котором концентрируются силы врага, руководство, склады.

Общие потери России в Украине пересекли новую психологическую отметку - по состоянию на пятницу, 8 марта, они уже превысили 422 тысячи человек.

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