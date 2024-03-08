Это российская информационная спецоперация, рассказала пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Российские войска усилили обстрелы юга Украины - Херсонской, Одесской и Николаевской областей, заявила в эфире телемарафона глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"У них приближаются выборы, была провозглашена мощная работа по югу Украины, они продолжали убеждать всех, что этот регион продолжает ждать русский мир. И других способов, кроме как террор, они не имеют", - пояснила Гуменюк.

Кроме того, она отметила, что этой ночью под обстрел попали прибрежные населенные пункты Херсонской области. Она сказала, что враг таким образом давит, якобы делая вид своего продвижения.

Видео дня

"Враг сильно терроризирует Херсонскую область, особенно прибрежные населенные пункты на правом берегу. Это также продолжение той самой предвыборной кампании. Они пытаются убедить жителей временно оккупированного левого берега, что они якобы продвигаются на правый, о том, что русский мир - это якобы хорошо. Мол, им на левом живется тихо, а вот правый берег постоянно под обстрелами. Поэтому постоянно терроризируют население и артобстрелами и беспилотниками", - рассказала Гуменюк.

Российско-украинская война продолжается: что надо знать

Ночью российские войска снова атаковали восток и юг Украины "шахедами". Силы ПВО смогли сбить 33 дрона в пяти областях .

Кроме того, продолжают расти потери врага на войне против Украины, за прошедшие сутки к статистике добавилось еще 880 оккупантов, 11 танков и 25 артиллерийских систем.

Вас также могут заинтересовать новости: