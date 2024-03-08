Оккупанты пытаются ограничить для ВСУ способность к обстрелам Донецка.

Одним из самых напряженных направлений на фронте стало Новопавловское. В частности, враг перемещает силы в район Новомихайловки и пытается захватить это село. В интервью OBOZ.UA ветеран войны Олег Симороз объяснил, почему это направление для россиян настолько важно.

"На самом деле враг осуществляет наступательные действия по всему участку фронта. То, что мы видели под Авдеевкой, теперь видим здесь - это стратегически-тактические действия врага, в частности, с целью отбросить наши войска подальше от Донецка. И надо признать, что это ему удается. К сожалению, есть проблемы с нашими резервами, с фортификационными сооружениями", - рассказал он.

Он пояснил, что на Новопавловском направлении враг ведет тактические действия с целью отодвинуть украинские войска от Донецка, в котором концентрируются силы врага, руководство, склады.

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"Если мы говорим об истории деоккупации Донбасса, наших территорий, то Донецк, бесспорно, имеет стратегическое значение. Для нас очень важно иметь его под огневым поражением. И именно с тех территорий, из Авдеевки, из Новомихайловки, из Старомихайловки, Марьинки это удавалось делать из разного вида вооружения. В то же время продвижение врага на этих направлениях ограничивает нас в использовании определенных средств. Мы вынуждены работать дальнобойной артиллерией", - пояснил он.

Он добавил, что враг находит слабые места в нашей обороне. В то же время, когда ВСУ должны были бы отступить на более выгодные позиции, - этих позиций нет, они не подготовлены.

"Следует признать, что не все хорошо у нас с фортификационными сооружениями, с подготовкой определенных запасных и оборонительных позиций, куда можно отступить. Как мы видим, на некоторых местах очень проблематично закрепляться", - акцентировал Симороз.

Ситуация на фронте

Только за одни сутки, 6 марта в районе Новомихайловки уничтожено более десятка единиц бронетехники врага, в т.ч. 4 танка.

За минувшие сутки на фронте произошло 86 боевых столкновений. В частности, на Авдеевском направлении наши защитники отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Орловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области. Там враг, 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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