Противник за сутки, в частности, потерял 11 танков и три средства ПВО.

Общие потери России в Украине на сегодняшний день пересекли новую психологическую отметку - по состоянию на пятницу, 8 марта, они уже превысили 422 тысячи человек.

За прошедшие сутки "минусовано" еще 880 противников, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook. По его сведениям, теперь общее количество ликвидированных врагов составляет примерно 422 310 захватчиков.

В частности, ликвидировано 11 танков противника, 19 боевых бронированных машин, 25 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 35 дронов оперативно-тактического уровня, девять единиц спецтехники и 66 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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Утром 8 марта Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки было 86 боев, очень "горячо" было на Новопавловском и Авдеевском направлениях - там противники совершили десятки атак.

Украинские воины дают достойный отпор противнику. Враги на нашей земле несут очень серьезные потери. Общие потери РФ на 7 марта 2024 года составили примерно 421 430 оккупантов.

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