Некоторые подразделения армии РФ, выведенные из нашей земли для восстановления боеспособности, не могут вовремя доукомплектовать, отметили в Генштабе нашей армии.

В РФ военных, которые увольняются и отказываются участвовать в войне против Украины, пытаются привлечь к уголовной ответственности.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке насчет ситуации с российским вторжением.

Как отмечается, отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации, которые были выведены на восстановление боеспособности с территории Украины, не имеют возможности своевременно доукомплектовать подразделения из-за нежелания личного состава участвовать в войне против Украины.

"Личный состав, который отказался от участия в войне, увольняется, есть попытки привлечения таких лиц к уголовной ответственности", - сообщили в Генштабе.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись на территорию Украины. Враг обстреливал военные и гражданские объекты, было много жертв. Только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

Украинские воины давали достойный отпор противникам. По состоянию на 29 июня на нашей территории уже ликвидировано 35 тыс. 450 противников и много вражеской техники.

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