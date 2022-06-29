В РФ военных, которые увольняются и отказываются участвовать в войне против Украины, пытаются привлечь к уголовной ответственности.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке насчет ситуации с российским вторжением.
Как отмечается, отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации, которые были выведены на восстановление боеспособности с территории Украины, не имеют возможности своевременно доукомплектовать подразделения из-за нежелания личного состава участвовать в войне против Украины.
"Личный состав, который отказался от участия в войне, увольняется, есть попытки привлечения таких лиц к уголовной ответственности", - сообщили в Генштабе.
Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись на территорию Украины. Враг обстреливал военные и гражданские объекты, было много жертв. Только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.
Украинские воины давали достойный отпор противникам. По состоянию на 29 июня на нашей территории уже ликвидировано 35 тыс. 450 противников и много вражеской техники.
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