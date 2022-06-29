Старшие офицеры оккупантов попали под артиллерийский огонь тогда, когда находились в одном из гостиничных комплексов, отметили в Офисе президента.

На Херсонском направлении во вторник, 28 июня, украинская артиллерия накрыла совещание старших офицеров противника.

Офицеров врага накрыли артиллерийским огнем, когда они находились в одном из гостиничных комплексов, рассказал советника главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

По мнению собеседника, в результате удара полегло немало противников.

"На Херсонском направлении у нас особого движения нет, но зато есть праздник нашей артиллерии. Только за сегодня там семь крупных ударов по скоплениям живой силы, техники и БК (боекомплектам - Ред.). И самое главное - вчера там накрыли совещание старших офицеров в одном гостиничном комплексе. Думаю, немало там полегло", - заявил советник.

Напомним, войска Российской Федерации вторглись на украинскую землю рано утром 24 февраля. Американская разведка предупреждала об угрозе вторжения России в Украину.

Противники обстреливали военные, а также гражданские объекты, погибло и пострадало много мирных жителей. По сведениям властей Украины, только в одном Мариуполе из-за агрессоров погибли свыше 20 тысяч человек.

Защитники Украины давали достойный отпор оккупантам. По состоянию на 29 июня в нашей стране ликвидированы около 35 тыс. 450 врагов.

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