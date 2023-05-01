Кроме того, распространены указания по уничтожению документов и техники.

Оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Запорожской области подготовили планы на эвакуацию.

Как сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на данные подполья, во временно оккупированных районах региона оккупационные администрации подготовили планы на эвакуацию работников и их семей.

Кроме того, среди оккупантов распространены указания по уничтожению документов и техники.

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Новости о плане эвакуации появились на фоне массовых взрывов на временно оккупированной территорий Запорожской области. Как сообщал УНИАН, ранее о подготовке плана эвакуации говорил мэр Мелитополя Иван Федоров. Тогда стало известно, что предатели обсуждают необходимость уничтожать документы оккупационных органов власти перед бегством.

В селах между Токмаком и Васильевкой враг в громкоговорителе призывает жителей эвакуироваться. Между тем в Бердянске, Мелитополи и ряде других городов области расцветает "бавовна".

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