Оккупанты подтверждают два взрыва.

В воскресенье, 30 апреля, во временно оккупированном российскими захватчиками Бердянске Запорожской области прогромели громкие взрывы.

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем официальном Telegram-канале. "В Бердянске громко. Жители сообщают о взрывах, которые слышны в разных районах города. Ожидаем хорошие новости от Генерального штаба", - написал он.

Тем временем в местных Telegram-каналах сообщают, что взрывы слышали во всех микрорайонах и ближайших населенных пунктах. Российские оккупанты подтвердили, что прогремело два взрыва.

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Бердянск в оккупации - последние новости

Захватнические войска Российской Федерации вошли в Бердянск 27 февраля прошлого года, в начале полномасштабной войны.

Тогда украинцы массово выходили на протесты против российской оккупации, где призывали захватчиков возвращаться домой. Однако российские военные разгоняли митинги.

Недавно в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщали, что оккупанты размещают своих раненых солдат даже в гинекологическом отделении больницы Бердянска.

По данным заместителя главы Бердянского райсовета Виктора Дудкалова, коллаборанты уже собирают вещи для "эвакуации" на территорию РФ или оккупированного Крыма.

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