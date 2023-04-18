Враги в ряде населенных пунктов ездят с громкоговорителями и призывают жителей эвакуироваться, поделился мэр Мелитополя.

В селах между Токмаком и Васильевкой Запорожской области российские оккупанты в громкоговорители призывают людей эвакуироваться.

Об этом в своем Telegram-канале написал городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что оккупантам на Запорожском направлении "все тревожнее". "В селах между Токмаком и Васильевкой рашисты ездят с громкоговорителями и призывают жителей эвакуироваться", - сообщил Федоров.

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Как сообщал УНИАН, 10 апреля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отмечали, что в городе Токмак Запорожской области российская оккупационная "власть" сообщила, что для получения российского паспорта нужно подать паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении и сделать отпечатки пальцев. При этом оккупанты говорят, что якобы будут возвращать владельцам оригинал паспорта гражданина Украины и свидетельство о рождении.

17 апреля Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области продолжается принудительная паспортизация, есть тенденция к мобилизации местных жителей.

По мнению военного эксперта Ивана Ступака, факты мародерства свидетельствуют о том, что враг будет "драпать" с Запорожской атомной электростанции.

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