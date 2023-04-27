В Мелитополь прибывают новые силы противника, узнал глава города.

Мэр временно оккупированного россиянами Мелитополя Иван Федоров подчеркивает, - еще рано говорить, что враги бегут из города.

Об этом чиновник сказал в четверг, 27 апреля, в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, насколько оккупантам в Мелитополе неспокойно. "Точно неспокойно оккупантам в Мелитополе. Точно они напряжены и в панике, и думают, каким образом им вывозить свои семьи или самим в ближайшее время выезжать из временно оккупированного Мелитополя", - сказал городской голова.

В то же время, отметил он, наблюдается "обратная тенденция". "Ежедневно наши жители сообщают, что новые и новые подразделения оккупационной армии приезжают во временно оккупированный Мелитополь. Так, буквально вчера сообщили жители о том, что в отель "Мелитополь", который находится в самом центре города, приехали новые подразделения "кадыровцев", которые заселились в отель", - рассказал Федоров.

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Кроме того, добавил он, ежедневно наблюдается передвижение военной техники по городу. "С юга, через Мелитополь, которая затем отправляется на Запорожскую линию фронта", - пояснил мэр.

Так, отметил он, отмечается тенденция того, что враг "паникует и не знает, что будет завтра, какие команды будут поступать завтра". "Но точно еще рано говорить о том, что они бегут из временно оккупированного Мелитополя", - подчеркнул Федоров.

Он также отметил усиление фильтрационных мероприятий в Запорожской области в последние несколько недель.

Ситуация на захваченной части Запорожской области - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Иван Федоров сообщил, что коллаборантам на временно оккупированной территории Запорожской области доказывают алгоритмы эвакуации. По некоторой информации, предатели обсуждают необходимость уничтожать документы оккупационных органов власти перед бегством.

Ранее мэр Мелитополя говорил, что враг в селах между Токмаком и Васильевкой в громкоговорителе призывает жителей эвакуироваться.

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