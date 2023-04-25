Среди предателей учащаются разговоры о путях эвакуации, отметил глава Мелитополя.

Мэр Мелитополя Иван Федоров отмечает, что коллаборантам на временно оккупированной территории Запорожской области доводят алгоритмы эвакуации.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Жители пока оккупированной части Запорожской области сообщают, что среди коллаборантов учащаются разговоры о путях эвакуации и необходимости уничтожать документы оккупационных органов власти перед бегством", - сообщил мэр.

Так, добавил Федоров, коллаборантам на ВОТ Запорожской области доводят алгоритмы эвакуации. "Интересно, это еще "паники нет" или все-таки уже "тревожно", - написал он.

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Ситуация в Запорожской области - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 25 апреля, начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко заявил, что на временно оккупированных территориях Запорожской области темпы российской паспортизации очень низкие, поэтому российские захватчики вводят все новые меры давления на местное население с целью улучшения ситуации.

Ранее Иван Федоров сообщил, что противники в селах между Токмаком и Васильевкой в громкоговорителе призывают людей эвакуироваться.

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