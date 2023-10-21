Новая волна наступления свидетельствует о том, что россияне либо верят в реальность захвата города, либо их командованию наплевать на потери в живой силе и технике.

20 октября россияне возобновили наступление в районе Авдеевки и незначительно продвинулись вперед.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), первая российская наступательная операция в районе Авдеевки 10 октября привела к значительным потерям российской техники. Русские перегруппировались и вернули интенсивное наступление. Это свидетельствует о том, что либо оккупанты считают, что они реально могут взять Авдеевку, либо о том, что командование плохо расставляет приоритеты наступательных операций и не учитывает значительные потери техники и личного состава.

Аналитики утверждают, что вчера российские войска незначительно продвинулись к западу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки). Зато российские военкоры стерджувалы, что оккупанты захватили украинский опорный пункт возле террикона к северо-востоку от Авдеевки, продвинулись к железнодорожной станции к северу от Авдеевки и возле ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки.

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Еще один топ-военкор утверждал, что российские войска безуспешно атаковали возле Северного (6 км к западу от Авдеевки), к югу от Авдеевки, вблизи Степного (8 км к северо-западу от Авдеевки) и вблизи Новокалинового (11 км к северо-западу от Авдеевки).

Другие военные блогеры заявляли о продвижении до одного километра на линии Степное-Бердичи (8-10 км северо-западнее Авдеевки) 19 октября, а 20 октября продолжаются бои под Бердичами.

Зато Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отбили российские атаки вблизи Авдеевки, Новокалинового, Степного, Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) и Северного.

20 октября украинские военные, действующие в районе Авдеевки, сообщили, что за последние четыре дня украинские силы уничтожили 200 единиц российской бронетехники. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские войска пытаются отремонтировать поврежденную технику еще в поле.

Вчера украинские силы показали, как наносят удары по российской термобарической артиллерийской системе ТОС-1 вблизи Авдеевки.

Российский военный блогер пожаловался, что эффективность российского контрбатарейного огня вблизи Авдеевки снижается из-за плохой связи и невозможности накопления боеприпасов перед наступлением.

Ситуация на Авдеевском направлении

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал ситуацию возле Авдеевки, подчеркнув, что российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону украинских военных и окружить город.

По его информации, здесь ситуация сложная, враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию. Несмотря на все, украинские воины продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника.

17 октября, глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сказал, что последние несколько суток наблюдается "понижение градуса напряжения" на Авдеевском направлении. По его словам, об этом свидетельствует уменьшение штурмовых действий благодаря тому, что наши военные "сложили" мост ударом между Ясиноватой и Горловкой. Из-за этого у врага есть определенная проблема по БК и логистике. По словам Барабаша, в октябре было самое масштабное наступление на Авдеевку за все времена этой войны и возможное дальнейшее обострение.

Военный эксперт, военный летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что для российских оккупационных войск Авдеевка стала вторым Бахмутом, однако только по количеству потерь.

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