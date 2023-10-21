По оценке эстонских военных основными направлениями для России в Украине сейчас стали два участка фронта: Авдеевка-Марьинка и Купянск-Лиман.

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг заявил, что у России еще есть четыре миллиона артиллерийских снарядов, которых хватит на год войны малой интенсивности.

По его словам, 350 тысяч артиллерийских снарядов, которые будут поставлены из Северной Кореи говорят о том, что Россия планирует продолжать войну против Украины еще долго, пишет ERR.

По оценке эстонских военных основными направлениями для России в Украине сейчас стали два участка фронта: Авдеевка-Марьинка и Купянск-Лиман. Россия называет эти действия активной обороной, но эстонские военные считают, что на деле речь идет о подготовке нового наступления.

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По его мнению, дополнительным индикатором выступает и тот факт, что из Северной Кореи в РФ были доставлены 350 000 артиллерийских снарядов. Кивисельг считает, что это существенное пополнение складов, поскольку в России оставалось лишь около четырех миллионов снарядов.

В эстонском генштабе подчеркнули, что несмотря на возросшую активность российских войск, ВСУ могут также в ближайшее время прорвать оборону противника и выйти на оперативный простор.

Война в Украине - ситуация на фронте

Российские оккупанты атаковали на разных направлениях позиции Сил обороны, в течение суток произошло 77 боевых столкновений. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Новокалиново, Степное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силами обороны отбито около 20 атак врага. Также противник нанес авиационные удары возле Керамика и Ласточкиного Донецкой области.

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