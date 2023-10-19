Для этой цели захватчики активно применяют штурмовые подразделения и бросают большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечает, что российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону украинских военных и окружить Авдеевку.

Об этом речь идет в сообщении на его странице в соцсети, где Залужный отмечает, что на войне нет простых участков фронта, а есть только те, где сложнее. "Сейчас - это Авдеевка. Здесь противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону и окружить город. Враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию", - подчеркнул он.

Залужный подчеркнул, что несмотря ни на что, украинские военные продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника.

"С командующими и командирами бригад, которые выполняют задачи на Авдеевском направлении, определили последовательность наших шагов с учетом постоянного изменения оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений", - раскрыл некоторые подробности главнокомандующий.

Кроме того, была проведена работа на Купянском направлении, где оккупанты продолжают наступательные действия. "Наши ребята крепко держат оборону в сверхсложных условиях", - отметил Залужный.

Ситуация на Авдеевском направлении

В вечерней сводке Генштаб ВСУ заявил, что на Авдеевском направлении россияне в течение суток вели безуспешные штурмы при поддержке авиации в районах Авдеевки, Новокалинового, Степного и Северного Донецкой области, где ВСУ отбили более 10 атак врага.

Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Бердичи Донецкой области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Вас также могут заинтересовать новости: