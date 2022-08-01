В Бердянске открыт рекрутинговый центр для желающих сотрудничать с оккупационными властями (коллаборантов).
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в Facebook.
"Впрочем, желающих не много, даже несмотря на серьезные "материальные стимулы", - отмечает разведка.
С целью создания картинки для кремлевских телеканалов оккупанты вынуждены завозить "активистов" с территории оккупированного Крыма. Во временно оккупированных крупных населенных пунктах южной части Запорожской области представители оккупационной власти проводят поиск коллаборантов, которые будут создавать "массовку" на так называемых "спонтанных акциях" в поддержку проведения референдума. Это, по мнению представителей оккупационных администраций, будет способствовать уменьшению градуса недовольства войной. А кроме того, позволит создать соответствующую картинку в телевизоре для граждан РФ. В частности, отмечено прибытие в Мелитополь российских специалистов для проведения пиар акций.
За участие в так называемых "акциях поддержки" оккупационного режима и предоставление личных паспортных данных местным жителям обещают гуманитарную помощь, которую завезут из РФ. Курировать вопросы распределения "гуманитарки" и проведения акций назначают местных жителей с пророссийскими взглядами и представителей партии "Единая Россия".
Как ранее сообщал УНИАН, войска РФ уязвимы на Запорожском направлении, перебрасывают силы из Донбасса