Россия продолжала попытки тактических наступлений на Бахмутскую ось, к северо-востоку от Донецка, достигая лишь медленного прогресса.

По данным британской разведки, РФ явно решила скорректировать свои планы наступательной операции на Донбассе, почувствовав потребность укрепить группировку на юге.

Об этом говорится в информации Минобороны Великобритании.

В течение последних четырех дней Россия продолжала попытки тактических наступлений на Бахмутскую ось, к северо-востоку от Донецка, достигая лишь медленного прогресса.

"Как сообщили украинские власти на прошлой неделе, Россия, вероятно, передислоцирует значительное количество своих сил из северного сектора Донбасса на юг Украины. Россия, вероятно, корректирует оперативный план своего наступления на Донбассе после того, как не смогла сделать решительный оперативный прорыв по плану, которого она придерживалась с апреля. Сейчас, похоже, фронт на Запорожье определили как уязвимый участок, который нужно усилить", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, на подходах к Запорожью выстроены массивные линии обороны. Сотни километров окопов уже вырыто, и это число продолжает расти.

ВСУ могут полностью освободить Запорожскую область от российских захватчиков до конца 2022 года. Реперными точками являются 1 сентября и начало отопительного сезона. Важно как можно быстрее выгнать оккупантов, чтобы решить вопрос организации образовательного процесса детей и обеспечения населения теплом.

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