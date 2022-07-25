Пострадавшие погибли на месте аварии, среди них ребенок.

Сегодня на трассе между Мелитополем и Бердянском российский военный КамАЗ переехал легковую машину. В результате инцидента три человека погибли

Об этом сообщил в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Двое взрослых и ребенок погибли на месте", - сообщил он.

По его словам, этот поступок оккупантов даже нельзя назвать зверством.

"То, что даже нельзя назвать зверством, ведь рашисти точно не люди и хуже диким животным. Надеюсь, застанут ад при жизни от наших военных", - добавил Федоров.

Как ранее сообщал УНИАН, 19 июля вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявила, что украинская власть планирует эвакуировать с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей несколько десятков тысяч людей.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, российские оккупанты не пропускают желающих эвакуироваться с оккупированных территорий в Запорожье. На блокпостах Васильевки в очереди ждут 1,2 тысячи машин и более 5 тысяч украинцев. Он отметил, в очереди на выезд умерли уже пять человек, а захватчики пропускают всего от 20 до 150 машин в день

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