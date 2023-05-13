Оккупанты уверены, что так взрывы сами собой прекратятся.

После серии взрывов в Луганске оккупационные власти решили отключить в городе мобильный интернет – якобы в целях безопасности. Об этом сообщил главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник.

"В связи с усилившимися обстрелами Луганской Народной Республики, принято решение о временном приостановлении работы мобильного интернета на территории республики", – заявил гауляйтер Луганщины.

Пасечник призвал жителей региона "отнестись с пониманием" к отсутствию нормальных для современного мира условий жизни. По его словам, мобильный интернет неким образом угрожает жизни луганских детей.

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"Самое важное сейчас – сохранить жизни и здоровье людей, особенно жизни наших детей", – заявил террорист.

Ситуация в оккупированном Луганске

Вчера под вечер в Луганске прогремели два мощных взрыва. По данным террориста Игоря Гиркина, "бавовна" случилась на заводе радиоэлектроники и нефтехранилище. Появившиеся в сети кадры говорят о серьезных разрушениях на этих объектах.

В субботу оккупированный Луганск настигла новая "бавовна". Произошел взрыв в старом здании "академии МВД". Подробности пока неизвестны, но и на этом объекте наблюдаются значительные разрушения.

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