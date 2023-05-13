Во временно оккупированном городе уже несколько дней "жарко". Сегодня утром там прогремели новые взрывы.

Появились первые кадры последствий удара по старой академии внутренних дел во временно оккупированном Луганске.

Соответствующими фото и видео "гуляют" по телеграм-каналам. Напомним, что первыми о взрывах на территории Луганска утром сообщили местные жители.

Позже информацию о "прилете" по бывшей академии МВД распространили росСМИ. Соответствующую данные пока что не подтвердил Генштаб ВСУ.

Видео дня

Утром Луганск и Мариуполь накрыли взрывы

Напомним, что сегодня утром о взрывах сообщили не только в Луганске, но и на территории временно оккупированного Мариуполя. В первом случае росСМИ уточнили, что есть "прилет" по зданию бывшей академии МВД, где с 2015 года находятся военные. Не исключалось, что могут быть "жертвы".

Со своей стороны советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил сразу о двух взрывах. Один из них прозвучал где-то со стороны разрушенного завода "Азовсталь".

Вас также могут заинтересовать новости: