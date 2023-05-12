Местные боевики без каких-либо доказательств связывают новые удары с полученными Украиной крылатыми ракетами Storm Shadow.

Вечером 12 мая в оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Российские СМИ уточняют, что было два взрыва.

Пропагандистское агентство "ТАСС" со ссылкой на заявление оккупационных властей утверждает, что, в частности, было поражено предприятие якобы по производству полимерных изделий Poly-Pack.

В сети опубликовали ряд фото и видео крупного задымления в одном из районов города. На отснятых пропагандистами "RT" кадрах запечатлены последствия прилета по заводу - крыша здания полностью уничтожена.

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В свою очередь, террорист Игорь Гиркин заявил, что удары якобы ВСУ были нанесены по заводу радиоэлектроники и нефтехранилищу в Луганске.

Местные боевики без каких-либо доказательств связывают новые удары с полученными Украиной крылатыми ракетами Storm Shadow.

Потери РФ в Украине - последние новости

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Кроме того, сегодня в битвах уничтожено почти 200 российских захватчиков и 5 полевых складов с боеприпасами в районе Бахмута. У врага, кроме боевых потерь, падает морально-психологическое состояние и появляются элементы паники.

В то же время на юге в течение 11 мая были ликвидированы 54 российских военных. Украинские защитники также уничтожили две боевые бронированные машины "Тигр". Это многоцелевой бронеавтомобиль повышенной проходимости - армейский вездеход, который россияне оснащают пушками и пулеметами.

А вечером 12 мая 2023 года россияне сами потеряли "птичку". В Джанкойском районе в селе Светлое около 15:42 по местному времени разбился российский вертолет Ми-28. Оба летчика погибли.

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