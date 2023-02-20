В результате обстрела 3 человек были убиты, а еще 8 получили ранения.

Российские оккупанты обстреляли село Бургунка на Херсонщине с использованием фосфорных снарядов. В результате атаки были убиты 3 местных жителей, а еще 8 получили ранения.

Информацией об этом поделился пресс-центр оперативного командования "Юг" на официальной странице на Facebook. К публикации прикрепили видео с демонстрацией последствий обстрела. Жители Бургунки показали элементы фосфора на земле, а также снаряд к РСЗО "Град", который попал в дом и вылетел наружу через окно.

Среди раненых были 3 детей, двое из которых остались сиротами в результате обстрела. Всех граждан с повреждениями госпитализировали, однако состояние у них тяжелое. Напомним, согласно Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года, применение фосфорных боеприпасов запрещено, если гражданские лица попадают в опасность.

Видео дня

Обстрелы Херсонщины: актуальная информация

После побега из Херсона 11 ноября рашисты принялись активно обстреливать город и всю правобережную часть области. Удары наносятся почти ежедневно и нередко отнимают жизни людей.

Вчера, 19 февраля, оккупанты обстреляли то же самое село Бургунка. Враги убили семью, а 13-летний мальчик остался круглым сиротой. Его госпитализировали с ранением.

А за сутки 18 февраля противник совершил 65 ударов по территории Херсонской области. В результате 1 человек погиб, а еще 3 получили ранения разной степени тяжести.

Вас также могут заинтересовать новости: