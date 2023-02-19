По сообщению ОВА, оккупанты целенаправленно били по жилым домам.

Утром воскресенья, 19 февраля, российские оккупанты убили семью в селе Бургунка Бериславского района Херсонской области.

Как сообщает Херсонская ОВА, русские совершили массированный артиллерийский обстрел села. Враг прицельно колотил по мирным людям.

"Один из вражеских снарядов попал во двор местных жителей. В момент обстрела в доме находились семья – трое взрослых и двое детей. Из-за российского удара мать, отец и дядя погибли на месте. 13-летний мальчик получил ранения, его госпитализировали. Еще один ребенок чудом не пострадал", - говорится в сообщении.

Видео дня

В этом же селе из-за российского обстрела ранения получил еще один ребенок - 8-летний мальчик. Он находится в стабильном состоянии, медики оказывают ему необходимую помощь.

Военные преступления РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, весной 2022 года после освобождения Киевщины от российских оккупантов мир увидел первые доказательства их военных преступлений. Тогда появились кадры из Бучи, где на улицах лежали тела людей со связанными руками. Они были застрелены русскими солдатами. Как выяснили журналисты NYT, исполнителями массового убийства мирных жителей в Буче были российские десантники из 234-го десантно-штурмового полка под командованием подполковника Артема Городилова.

Тела убитых украинцев обнаруживают и на других освобожденных от оккупантов территориях Украины. Так, в Херсонской области в поселке обнаружены останки тел убитых гражданских. При первичном осмотре скелетированных трупов обнаружены телесные повреждения в виде переломов костей черепа.

Вас также могут заинтересовать новости: