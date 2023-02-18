Противники попали, в частности, в здание высшего учебного заведения.

За минувшие сутки, 18 февраля, российские оккупанты 65 раз обстреляли Херсонскую область, в результате один человек погиб и трое ранены.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации. По информации Херсонской ОВА, оккупанты вели огонь из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.

В частности, Херсон российская армия атаковала 13 раз - снаряды попали в частные и многоквартирные дома, здание высшего учебного заведения.

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"За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 3 жителя области получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области - сейчас это стоит знать

Россияне отступили с правобережной части Херсонской области на левобережную, но оставили после себя очень много взрывоопасных предметов. 12 февраля стало известно, что на вражеской мине подорвалась машина с мирными людьми, погибли два человека.

Также противники постоянно обстреливают освобожденные территории, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

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