По его словам, сейчас россияне усиливают свои войска на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Российские оккупанты не могут подготовиться к следующему удару ВСУ, поскольку не знают, где он может произойти.

Офицер ВСУ Игорь Лапин и эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что украинские защитники уничтожают логистические возможности врага.

"Что касается освобождения территории на левом берегу Днепра, то форсирование такой реки является достаточно сложной операцией. Однако хочу отметить, что наша артиллерия сейчас хорошо отрабатывает по оккупантам на левом берегу Днепра. И с помощью более точных средств поражения мы уничтожаем логистические возможности противника", - пояснил он.

Видео дня

По словам Лапина, российские захватчики сейчас усиливают свои войска на временно оккупированных территориях Запорожской области.

"Россияне сейчас не имеют представления, где ждать следующего удара вооруженных сил Украины. Они нас ждали в Херсоне, а мы ударили на Харьковщине. После того, как они нас ждали на Луганщине, мы пошли на Херсон. То есть войска, которые они забрали из Херсона, российское командование не знает куда направить. Часть из этих войск они бросают на оккупированную территорию Запорожья для того, чтобы усилить это направление", - отметил военный.

Война в Украине: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, 11 ноября украинские военные зашли в Херсон.

Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что война в Украине уже прошла экватор, однако пока неизвестно, когда именно будет финиш.

По данным Генштаба ВСУ, потери РФ в войне против Украины среди личного состава на 25 ноября уже составляют 86 150 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: