Когда будет финиш – зимой, весной или в другое время – сказать сложно, отметил Иван Ступак.

Свой экватор развязанная Россией война прошла, уже действительно виден финиш. Об этом, в частности, указывает и то, как Россия нуждается в паузе и потому умоляет о переговорах.

Уверенность в этом высказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак, отметив, что когда будет финиш – зимой, весной или в другое время – сказать сложно, передает 24 канад.

По мнению эксперта, появление света в конце тоннеля российско-украинской войны стало освобождение Херсона, города, который был единственным крупным достижением оккупантов с момента полномасштабного вторжения. Он считает, что потеря россиянами Херсона стала пиком и сильным моральным ударом для россиян:

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"Они только "включили" его в состав России, только выдали паспорта и тут все разрушилось. Это действительно начало того, что Россия выходит с территории Украины. Этот процесс еще продолжается, но это был пик, и сейчас мы начинаем двигаться с горки".

Освобождение Херсона

Напомним, 11 ноября стало известно, что украинские военные зашли в Херсон.

Президент Украины Владимир Зеленский комментируя информацию о заходе Вооруженных сил Украины в Херсон, назвал 11 ноября историческим днем.

Как известно, Херсон был оккупирован Россией с первых дней полномасштабной войны.