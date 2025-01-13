Оккупанты не прорвались в Купянск и во второй раз провалили приказы своих генералов, - Федоренко

Хотя направление и остается тяжелым, ВСУ удается эффективно и скоординировано отражать российские штурмы.

Российских оккупантов нет в Купянске Левобережном и Купянске Узловом. Об этом заявил командир Батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр им. кошевого атамана Сирко Юрий Федоренко в интервью Украинскому радио.

По его словам, сейчас подразделение продолжает выполнять задачи на двух отрезках одновременно. Первый - это Харьковская область, село Глубокое. Ситуация на этом участке без изменений, Силам обороны удается своевременно выявлять, громить врага и не допускать возможности прохождения через наши боевые порядки.

Что касается линии государственной границы, где не происходят сейчас активные боевые действия в Харьковской области, активность вражеских диверсионно-разведывательных групп продолжает оставаться высокой, но их своевременно выявляют и уничтожают. Инициатива в полной мере находится в руках Сил обороны.

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"Второе направление, где мы выполняем задачи, - Купянщина - очень сейчас сложное. С чем это связано? С тем, что врагу определяли задачу до 1 ноября овладеть Купянском Левобережным и Купянском Узловым. Противник не смог выполнить эту задачу, далее были перенесены сроки до Нового года. Как следствие, к противнику приезжало их руководство, российские оккупационные генералы, которые проверяли личный состав, ставили в строй всех, кто может держать в руках оружие. Также добавлялись дополнительные резервы как техники, так и живой силы для того, чтобы наращивать усилия и попытаться все-таки выполнить эту задачу до Нового года. На сегодняшний день противника в Купянске Левобережном и Купянске Узловом нет, несмотря на постоянные попытки туда пройти", - сказал Федоренко.

Как отметил военный, последний месяц противник успеха не имеет. Из Колесниковского леса Силам обороны почти в полной мере удалось выбить врага. Если говорить о территории вниз по течению еще - Загрызово и направление Лозовой - там противник за последний период имел частичные успехи, но также на текущий момент приостановлен.

"Тактика противника - это "броня", то есть бронированная техника, которую он применяет в количестве от 5 до 20 единиц в моменте. Впереди движется танк с тралом, с одной задачей - снять минные заграждения. Другие машины прикрывают огневой мощью своих пушек, а также тяжелокалиберных пулеметов, сверху которых находится штурмовая пехота от пяти пехотинцев. То есть за один раз противник может перемещать 30-50 пехотинцев. Задача одна - максимально быстро дойти до передней линии боестолкновения или прорвать наши боевые порядки, спешить пехоту, оттянуть технику. Пехота перегруппировывается и потом пытается выбивать Силы обороны с занимаемых позиций", - пояснил Федоренко.

Военный также добавил, что последние два штурма, которые совершал противник, привели к тому, что враг потерял после первого штурма 50% своей техники. Вся живая сила была уничтожена в течение 3,5 часов. Это более 40 пехотинцев.

Второй накат противника - это 5 единиц техники: 4 из них сжег батальон "АХИЛЛЕС", штурмовая пехота была уничтожена частично еще на подступах. На самой бронемашине были удачные "залеты", остальные были добиты при попытке занять исходные позиции. Федоренко подытожил, что ВСУ удается достаточно активно не просто срывать противнику сроки продвижения, но и удерживать нашу землю.

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Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявлял, что оккупанты не пытаются штурмовать Покровск и Мирноград, а стремятся обойти их по малым населенным пунктам, в основном к югу от этих городов. Трегубов отметил, что сейчас бои идут в пригородах. По его словам, россияне надеются, что украинские Силы обороны отойдут из города, чтобы не оказаться в окружении, однако сейчас, по его словам, такой угрозы не существует.

Генерал армии Украины в отставке Николай Маломуж отмечал, что Владимир Путин, вероятно, планирует завершить операцию по окружению Покровска до инаугурации Дональда Трампа, запланированной на 20 января.

Также в Днепропетровской ОГА предупреждали, что линия фронта приблизилась к границам Днепропетровской области. Из-за этого российские оккупанты могут осуществлять обстрелы управляемыми авиабомбами и артиллерией.

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