Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, планирует завершить операцию по окружению Покровска до инаугурации Дональда Трампа, запланированной на 20 января. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал Николай Маломуж, глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг, генерал армии Украины в отставке.
"Стратегические цели врага предусматривают, перекрывая ряд логистических трасс, которые идут от Днепра до Покровска, перерезать логистику полностью, поставки боеприпасов и живой силы в сектор безопасности Покровска. Стратегическая задача захватить Покровск, а широкомасштабным мероприятием является продвижение в направлении Днепропетровщины", - считает Маломуж.
По его словам, хотя Россия и планирует окружить Покровск до инаугурации Трампа, ВСУ тоже реализуют собственные контрмеры, чтобы сдержать российское наступление. По мнению Маломужа, у россиян недостаточно сил, чтобы начать действительно угрожающее наступление в направлении Днепропетровской области.
"Да, там ударная группа есть, но, если они будут двигаться дальше, они будут под угрозой фланговых ударов. Но я подчеркну, Путин поставил задачу захватить Покровск в ближайшие периоды, чтобы до инаугурации Трампа заявить, что он фактически выполнил задачи так называемой "спецоперации", - говорит Маломуж.
Ситуация на фронте: последние новости
Как писал УНИАН, российские войска продвигаются в Днепропетровскую область, чтобы обойти Донецкую область, где их могут ожидать тяжелые городские бои. По мнению аналитиков Financial Times, российское командование, возможно стремится избежать лобового штурма Покровска, который Украина готовила к обороне с лета.
Также мы рассказывали, что в Часовом Яру идут городские бои. По словам украинских военных, россияне накапливают силы, переправляются через канал и стремятся добраться до комбината огнеупорных материалов.