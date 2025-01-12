Впрочем у генерала есть определенные сомнения, что россиянам это удастся, ведь Силы обороны тоже не сидят сложа руки.

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, планирует завершить операцию по окружению Покровска до инаугурации Дональда Трампа, запланированной на 20 января. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал Николай Маломуж, глава Службы внешней разведки в 2005-2010 гг, генерал армии Украины в отставке.

"Стратегические цели врага предусматривают, перекрывая ряд логистических трасс, которые идут от Днепра до Покровска, перерезать логистику полностью, поставки боеприпасов и живой силы в сектор безопасности Покровска. Стратегическая задача захватить Покровск, а широкомасштабным мероприятием является продвижение в направлении Днепропетровщины", - считает Маломуж.

По его словам, хотя Россия и планирует окружить Покровск до инаугурации Трампа, ВСУ тоже реализуют собственные контрмеры, чтобы сдержать российское наступление. По мнению Маломужа, у россиян недостаточно сил, чтобы начать действительно угрожающее наступление в направлении Днепропетровской области.

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"Да, там ударная группа есть, но, если они будут двигаться дальше, они будут под угрозой фланговых ударов. Но я подчеркну, Путин поставил задачу захватить Покровск в ближайшие периоды, чтобы до инаугурации Трампа заявить, что он фактически выполнил задачи так называемой "спецоперации", - говорит Маломуж.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, российские войска продвигаются в Днепропетровскую область, чтобы обойти Донецкую область, где их могут ожидать тяжелые городские бои. По мнению аналитиков Financial Times, российское командование, возможно стремится избежать лобового штурма Покровска, который Украина готовила к обороне с лета.

Также мы рассказывали, что в Часовом Яру идут городские бои. По словам украинских военных, россияне накапливают силы, переправляются через канал и стремятся добраться до комбината огнеупорных материалов.

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