Согласно информации Генштаба, с начала минувших суток произошло 198 боевых столкновений.

Российские захватчики завершили оккупацию города Курахово Покровского района Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

"Враг оккупировал Курахово, а также продвинулся возле Андреевки, Соленого и Новоселки", - сказано в сообщении.

Карта боевых действий от проекта DeepState сейчас выглядит так:

Видео дня

Согласно информации Генштаба, с начала минувших суток произошло 198 боевых столкновений.

На Харьковском направлении наши войска отражали пять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск и Старица - все боестолкновения уже завершены.

На Купянском направлении враг одиннадцать раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 39 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Твердохлебово, Грековка, Зеленый Гай, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное.

На Северском направлении, в районе населенного пункта Белогоровка, противник дважды атаковал позиции наших войск, успеха не имел.

На Краматорском направлении пока зафиксировано 32 боестолкновения вблизи Белой Горы, Предтечино, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении россияне пять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

Отмечается, что с начала минувших суток на Покровском направлении россияне 61 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Новополтавка, Тарасовка, Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Новый Труд, Зверево, Удачное, Котлино, Новоалександровка, Нововасильевка, Новоандреевка, Новоелизаветовка, Андреевка, Курахово, Дачное и Янтарное.

На Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Зеленовки, Разлива, Раздольного, Большой Новоселки и Нескучного.

Там добавили, что в операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отражали 22 атаки российских захватчиков. Противник совершил более 190 обстрелов, из них 14 - из реактивных систем залпового огня.

Война в Украине - ситуация на фронте

Штурмовые группы российских оккупантов проникли в боевые порядки украинских войск на Торецком направлении. Отмечается, что в течение позапрошлых суток на Краматорском и Торецком направлениях противник атаковал позиции сил обороны в Часовом Яру, в Торецке и неподалеку Белой Горы.

Как сообщили в ОСГВ "Хотртица", для перемещения личного состава с целью наступления в направлении Щербиновки враг применил автомобильную технику, которая была уничтожена.

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