По данным издания, оккупанты обходят Донецкую область и постепенно приближаются к трассе на Днепр.

Российские войска продвигаются в Днепропетровскую область, обходя Донецкую область, где их могут ожидать тяжелые городские бои. Об этом пишет Financial Times.

Издание напоминает, что Украина с лета готовится к битве за Покровск, ключевой логистический и транспортный узел для остальных контролируемых Украиной частей Донецкой области.

"Но российские войска, которые продвигаются с юга, сейчас направляются на запад от Покровска и находятся чуть менее чем в 7 км от выезда на шоссе, ведущее в Днепропетровскую область", - говорится в статье.

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Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк рассказал журналистам, что россияне понимают, что потеряют много своих сил, пытаясь взять Покровск:

"Поэтому решили применить другую стратегию и подойти с юга и обойти его. Они будут пытаться перекрыть все поставки в Покровск, чтобы наши силы оттуда ушли".

Министерство обороны России объявило в воскресенье о захвате поселка Янтарное в Донецкой области, примерно в 50 км к югу от Покровска, в результате "активных наступательных действий". А российский "военный блогер" Котенок написал в соцсети, что "до границы Днепропетровской области сейчас примерно 6,5 км".

"Насколько быстро российские силы смогут занять шоссе в направлении Днепропетровска, зависит от масштаба укреплений в этом районе, а также от украинской живой силы, которой все больше не хватает", - пишет СМИ.

Неназванный украинский военный, чья бригада воюет в районе Покровска, рассказал, что одним из важных факторов также будет характер местности, которую он описал как "глубокую, топкую и непроходимую".

По данным Института изучения войны, в прошлом году Россия захватила примерно 4200 квадратных километров территории Украины, большая часть которой была в Донецкой области. Этот импульс позволил оккупантам выйти на шоссе в Днепропетровскую область, что отрезало бы украинские силы в Покровске, а также заставило украинские силы обороняться с двух направлений одновременно.

"Они пытаются получить максимум территории, чтобы, когда их силы окончательно иссякнут, им было с чем договариваться", - сказал Черняк.

Ситуация на фронте: что известно

Как сообщал УНИАН, линия фронта приблизилась к Днепропетровщине, жителей области предупредили об угрозе. Россияне могут бить по некоторым громадам управляемыми авиабомбами и артиллерией.

Ранее военный эксперт Олег Жданов оценил риски прорыва оккупантов в Днепропетровскую область. По его словам, сейчас задача №1 для врага - захват Покровска.

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